Sì, Cecchinato è rinato: conquista anche Rio e torna nei top 100

Settimo titolo in carriera per Marco Cecchinato. Il palermitano certifica la sua rinascita e dopo Lisbona conquista anche il torneo di Rio de Janiero, ricco challenger sulla terra rossa. Un exploit che vale a Ceck il rientro tra i top 100 e soprattutto la possibilità di partire nel tabellone principale degli Australian Open di gennaio.

Cecchinato ha fatto sua la finale dopo aver rimontato il tedesco Yannick Hanfmann: 4-6 6-4 6-3 il punteggio. Una settimana da sogno per il palermitano che dopo aver superato ai quarti il padrone di casa, Matheus Pucinelli De Almeida, dopo una battaglia conclusa al tie break del terzo set, in semifinale ha steso l’argentino Federico Coria, prima testa di serie del tabellone, sempre in terzo set.

Adesso il palermitano è numero 98 del ranking mondiale. Cecchinato risulta iscritto questa settimana al challenger cileno di Coquimbo, dove ad attenderlo al primo turno di domani c'è il brasiliano Thiago Seyboth Wild, classe 2000 e primo millenial a vincere un torneo Atp, ma caduto in disgrazia dopo un biennio complicato.