Cecchinato: "Da numero 16 a 206 del mondo, è stata la stagione più difficile della mia vita"

Il 2022 di Marco Cecchinato è finito. Il tennista palermitano, che nell'ultimo mese si è dedicato ai tornei sulla terra rossa in Sud America, va in vacanza. Lo fa dopo una buona seconda metà dell'anno che gli è valsa la risalita in classifica. Adesso Ceck occupa infatti la posizione numero 101 del ranking dopo esser sprofondato al 206° posto.

Per Cecchinato, 30 anni compiuti a settembre, è ora tempo di bilanci in attesa del 2023. Nei "pensieri" di fine anno c'è anche un riferimeno al 16, ovvero la posizione occupata nel ranking mondiale dopo gli exploit del 2018 e 2019.

"Sicuramente questa è stata la stagione più difficile della mia carriera - dice -. Ricorderò il 206 di quest’anno. Non ci sono scuse. Infortunio di inizio stagione. La scomparsa di persone importanti. Non ci sono scuse. Ho deciso di allontanarmi dai social, di stringermi vicino ad un qualcosa di leggermente più reale. Può sembrare scontato ma voglio dire grazie a chi mi è stato vicino. Da numero 16 a 206". Poi Cecchinato ha citato alcune persone (e sponsor) che ringrazia: "Max Sartori, Tommy Castagnola, Pindu, Gio, Vale, Matte, Gigino, Peki, Joma, KeForma, GsManagement".