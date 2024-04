Misilmeri, domani la presentazione ufficiale del 25° Trofeo Carlo Costa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un grande evento ha bisogno di un grande palcoscenico! Venerdì 12 aprile presso l'oratorio della chiesa Madre in piazza Comitato a Misilmeri si terrà la presentazione ufficiale del 25° Trofeo Carlo Costa, sarà l'occasione per ripercorrere ben 36 anni di storia. Era infatti il 9 ottobre 1988 quando un gruppo di amici, già costituiti nell'allora Team Misilmeri Corse, vollero ricordare con un evento la prematura scomparsa di un giovane appassionato fondatore della stessa associazione... CARLO COSTA. Da allora è stato un susseguirsi di manifestazioni che ha portato migliaia di appassionati a contendersi l'ambito TROFEO. L'evento avrà come protagonisti tutti i vincitori delle 24 edizioni precedenti, che per l'occasione rispolvereranno i trofei conquistati per metterli in mostra nella serata di gala che la Misilmeri Racing sta organizzando. E non potranno mancare anche i tre presidenti Tantillo Rosario, Orlando Giovanni e Graditi Filippo che hanno consegnato questa eredità all'attuale associazione guidata da Giuseppe Bonanno . Saranno presenti anche il sindaco e alcuni concorrenti della sua giunta visto che il Comune patrocina l'evento. A moderare la serata chi conosce bene la realtà automobilistica Misilmerese, un amico della Misilmeri Racing, Biagio Sarmentino. L'occasione sarà utile anche per distribuire tutto il materiale di gara ai concorrenti che si prospettano essere tantissimi... Ci sono i presupposti per un record di partecipanti. Non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20:45 INGRESSO LIBERO Si ringrazia Monsignor Rosario Francolino per la gentile concessione dei locali.