Cardio padel, cardiologi in campo per fare prevenzione e beneficenza

Il padel come sport ma anche come strumento di prevenzione. Si chiama Cardio padel ed è l’evento in programma che si terrà domani, domenica 17 dicembre, partire dalle 9, sui campi del TC2. Si tratta di un torneo di padel tra i reparti di Cardiologie degli ospedali Civico-Di Cristina, Policlinico Giaccone, Giglio, Ingrassia, Ismett e Villa Sofia-Cervello. Gli obiettivi dell'evento sono sostenere la ricerca scientifica, sensibilizzare l'opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e promuovere lo sport come buona pratica per uno stile di vita salutare e supportare l’associazione Spia, che sostiene il reparto di Oncoematologia pediatrica di Palermo (per un contributo visita il sito)

Perche cardio padel? “Ho sempre creduto nel concetto di ‘rete’ sia nello sport che nella Medicina”, dice Sergio Fasullo, direttore dell'unità di Cardiologia-Uic con Emodinamica dell’Ingrassia nonché promotore dell'iniziativa. “Nello specifico in cardiologia la rete dell’infarto (Rete Ima) presuppone la realizzazione di un modello che garantisce il giusto ‘timing’ quindi la rapida riapertura dell’arteria colpevole dell’infarto. Il padel è il fenomeno sociale del momento - continua Fasullo - e il suo successo è dovuto alla semplicità che permette di imparare a giocare in tempi brevi, come la procedura di angioplastica che deve essere effettuata rapidamente. Inoltre, poiché si gioca a coppie, stimola la consapevolezza sociale ed è molto cool e divertente. Piace perché serve prontezza e velocità e le cardiologie interventistiche di Palermo ce l’hanno. E’ uno sport dove la palla non muore mai (se si è bravi), pertanto, come in sala emodinamica, chi apre un’arteria salva una vita”.

“Sport e salute sono un binomio inscindibile, per questo abbiamo subito sposato la causa di Cardio padel”, dice Roberto Rizzo, dirigente del Tc2. “Il club promuove, organizza e fa praticare lo sport a tutti i livelli da 49 anni, perché la direzione - conclude - crede fermamente nell’attività fisica come presidio fondamentale di benessere e salute della persona a 360 gradi”. Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare al partner tecnico della manifestazione, Studio Licari, per la realizzazione di foto e video.