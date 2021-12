Il sei volte campione del mondo Luca Moncada sceglie la Canottieri Mondello

Colpo grosso della Canottieri Mondello. Arriva Luca Moncada. Il Presidente Carlo Landolina, appreso della chiusura del rapporto con il Lauria, è riuscito a coinvolgere nel suo affiatato team il pluricampione del mondo. Palermitano, 43 anni, ha vinto sei titoli mondiali nel 4 di coppia peso leggero; due Mondiali Under 23 nel 4 di coppia peso leggero; tre titoli ai Campionati Italiani; cinque gare di Coppa del Mondo; una edizione dei Giochi del Mediterraneo, un titolo Mondiale Militare. Da allenatore ha vinto due campionati italiani in 4 di coppia categoria ragazzi; un campionato italiano in 4 gig categoria ragazzi.

Una vita dedicata al canottaggio quella di Luca Moncada che ora si avvicina con rinnovato entusiasmo al Coastal che presto diventerà una disciplina olimpica. "Siamo felici - afferma Landolina - che Moncada abbia sposato il nostro progetto. Siamo un'associazione sportiva giovane ma che si sta già facendo apprezzare dalla Federazione nazionale che ci ha recentemente indicato quale Centro territoriale Remiero per il coastal rowing per la Regione Sicilia. Svolgiamo la nostra attività allo Stabilimento di Mondello, uno dei luoghi più suggestivi dell'isola, in uno specchio di mare tra i più belli al mondo".

"Ho accettato con gioia questo incarico - dice Luca Moncada - penso che potremo fare un ottimo lavoro, assieme agli atleti ed a tutti i giovani che si vorranno unire in questo mio nuovo percorso sportivo". La Canottieri Mondello, assieme al Panathlon Palermo e alla Fondazione Terzo Pilastro, sta portando avanti anche un progetto di ricerca delle microplastiche nel Golfo di Mondello.