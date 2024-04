Canottaggio da spiaggia, al Trofeo Filippi pioggia di medaglie per gli oltre 300 atleti in gara

Si è conclusa con le regate Master la prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint 2024, organizzata dalla Canottieri Mondello e dal Club Canottieri Roggero di Lauria con la collaborazione del Panathlon di Palermo. La prima tappa del circuito di canottaggio da spiaggia si è svolta con condizioni meteo favorevoli. Il coordinamento organizzativo è stato di Daniele Navarra e del supervisore federale Pasquale Triggiani.A premiare il campione del mondo, il messinese Lucio Fugazzotto e la campionessa europea Maria Lanciano di Barletta, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello. Master Sul fronte Master, la Canottieri Mondello padrona di casa sale in vetta con la conquista di tre medaglie d’oro.

Vincono due medaglie d’oro a testa CN Paradiso e SC Palermo, mentre un oro lo vincono anche RYC Savoia, Peloro Rowing, CUS Catania, Canottieri Thalatta, CC Roggero di Lauria, CN Fanese, SC Telimar, SC Padova e DLF Chiusi. Senior Tra i Senior è il Peloro Rowing a segnare la scena della prima tappa vincendo tre medaglie d’oro e lasciando le altre al Circolo Canottieri Saturnia e ai misti Canottieri Mondello/Società Canottieri Palermo e Asd Termoli/Circolo Nautico Fanese. Under19 Le due società specialiste del beach sprint Under 19 nonché le prime due ad essersi aggiudicate nel 2022 e 2023 il Trofeo Filippi – LNI Barletta e Peloro Rowing – dominano le finali di categoria nella prima tappa del circuito conclusa oggi sulla spiaggia di Mondello, vincendo due ori ciascuna, e conquistando in tandem i restanti due ori in palio. Universitari Alla prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint sul litorale di Mondello, a Palermo, in gara anche alcuni equipaggi Universitari, una categoria che sta cercando anch’essa di avvicinarsi alla disciplina del canottaggio da spiaggia, da poco ufficializzata come olimpica a partire dai Giochi di Los Angeles 2028.

Sono stati oltre trecento gli atleti in gara per un trofeo che, giunto alla sua terza edizione, apre il cammino dal capoluogo dell'Isola verso le Olimpiadi. Il Beach Sprint, una specialità del canottaggio che si pratica su imbarcazioni da coastal rowing (canottaggio costiero), è stato, infatti, aggiunto al programma dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. A Mondello, a pochi passi dallo Stabilimento Balneare della Italo Belga, è stato allestito un vero e proprio villaggio sportivo: spogliatoi, bagni, una zona riscaldamento con remoergometri (simulatori di voga) e un'officina mobile per eventuali riparazioni a cura di Filippi Boat. L'evento ha contato anche sulla collaborazione dell'associazione Cani Salvataggio che hanno garantito una maggiore sicurezza in acqua e con il supporto anche di un mezzo nautico jet-sky con barella e a bordo soccorritore. La manifestazione è stata nel segno della ecosostenibilità e del rispetto della natura.

A testimonianza dell'impegno del comitato organizzatore c'è stata la presenza di un igloo dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente. Una struttura didattico informativa in cui decine di persone, grazie a tecnologie digitali, hanno avuto l'opportunità di scoprire alcune meraviglie che sono conservate nei fondali, ma non solo. All'interno del Villaggio del Trofeo Filippi si è anche vissuta un'atmosfera agonistica unica grazie al commento del giornalista e speaker della Federazione Italiana Canottaggio e di World Rowing, Luca Broggini. Media partner ufficiale dell'evento è stata la Tgr Rai. Archiviata la prima tappa in Sicilia, il Trofeo Filippi tornerà con il suo secondo atto a maggio, sabato 4 e domenica 5, nelle Marche, a Fano, con il coordinamento organizzativo del CN Fanese. Nella foto da sinistra l'assessore allo Sport Alessandro Anello, il presidente FIC Giuseppe Abbagnale, Severini Azzurra, Cozzolino Lucio, Maria Lanciano, Lucio Fugazzotto, Magazzi Stefan, Zappulla Bianca, il sindaco Roberto Lagalla e il presidente del Club Lauria Andrea Vitale