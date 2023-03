Canoa, pioggia di podi per la Tecnonaval team

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 19 marzo 2023, presso le limpide acque della Diga di Nicoletti (EN), ha avuto luogo la prima gara regionale di canoa - kayak (Campionato fondo e Canoagiovani). Pioggia di podi per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Tecnonaval Team Canoa, allenata dal Cubano Roberto Cordovi Vazquez, che si è guadagnata ben 12 medaglie. "Grande giornata di sport e fair play, piacevolmente condivisa con la squadra e le famiglie degli atleti. Oggi, in occasione della Festa del Papà, non possiamo che ricordare ed apprezzare il grande supporto che, ogni giorno, le famiglie svolgono nei confronti dei figli e della Associazione Sportiva. Questi risultati ci confermano, ancora una volta, come lo sport sia mezzo aggregante", queste le parole del Direttore Sportivo Adriano Palazzotto e della Dirigente Maria Pia D'Angelo. Ospite d'eccezione alla Competizione Sportiva, il Collare d'Oro al Merito Sportivo e Commissario Tecnico della Squadra Nazionale di Canoa - Kayak, Oreste Perri. La prossima competizione agonistica si svolgerà il 23 aprile 2023.