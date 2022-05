Canoa, grandi successi per la Tecnonaval team canoa a Castel Gandolfo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, si è svolta la Prima Prova del Circuito Nazionale Chiusa Centro/Sud Canoagiovani - Paracanoa - Master presso la splendida location del Lago Albano di Castel Gandolfo (Roma). Presente la palermitana Tecnonaval team canoa asd con il Dirigente e Direttore Sportivo Adriano Palazzotto, l'Allenatore Federale Roberto Cordovi Vazquez e la gradita presenza di Matilde Bonura in rappresentanza del Main Sponsor Tecnonaval group.

Gli atleti (Allievi e Cadetti) della Tecnonaval Team Canoa, hanno affrontato le distanze dei 2000m e 200m, in imbarcazione singola (K1), doppia (K2) e quadrupla mista (K4 open), classificandosi tutti tra i primi tre posti. Grande risultato conseguito presso il Lago Albano di Castel Gandolfo, già sede delle XVII Olimpiadi estive di Roma del 1960. Gli atleti che hanno conquistato i primi tre posti, in diverse gare (2000m e 200m), sono: A. Arizzi, A. Ferrera, S. V. Montemaggiore, G. M. Impallomeni, S. Raffa, G. Trimarchi, M. Locati, D. Zappalà, F. P. Tarallo, F. Zappalà, S. Lazzara, N. Tarallo. La prossima gara si disputerà presso le acque di Giardini Naxos (ME) il 12 Giugno 2022.