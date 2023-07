Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due ragazzi di Palermo sono i campioni italiani Fids di danze latine che si sono svolti a Rimini. Medaglia d'oro nella classe A 14/15 per Mariagiorgia Formisano e Giosuè Micalizzi della scuola "The king of dance" del maestro Damiano di Fazio.