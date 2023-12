Campioni del mondo danze latino americane in Belgio, successi per la Asd Angelsdancing El Maghreb

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Asd Angelsdancing El Maghreb ha raggiunto tre prestigiosi traguardi al Campionato Mondiale di Danza Sportiva! E' un risultato straordinario e un motivo di grande orgoglio per il club. La coppia Yasmin Beatrice Aizara e Giuseppe Guagliardito dopo aver vinto i World Sport Games nel marzo 2023 a Cervia si sono assicurati il 26 novembre 2023 il Campionato del mondo di Danza Sportiva conquistando la medaglia d'oro nella categoria Under 21 a Malmedy, in Belgio.

Invece la coppia Martina Bettini e Nunzio Felice hanno conquistato la medaglia d'oro al campionato mondiale rising star adulti. Mentre la coppia Giada Scalici e Salvatore Bonfardeci medaglia di bronzo alla coppa del mondo categoria adult classe A.