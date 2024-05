Campionati italiani windsurfer, 100 atleti in acqua: "Mondello, un trionfo di tavole a vele"

Un vero e proprio trionfo di tavole a vele questo pomeriggio a Mondello: alle 14 circa 100 atleti sono scesi in acqua per la suggestiva e spettacolare long – distance. Il target time per questa prova è fissato in 1 ora e 15 minuti. Il programma odierno (giovedì 16 maggio) è iniziato alle 12 con lo Skipper meeting e 30 minuti dopo è partito il Paddle Out che non è altro che una cerimonia che culmina con un grande abbraccio in mare.

Il paddle-out è una antica tradizione hawaiana, che unisce le persone che hanno il mare nel cuore. Purtroppo lo scorso 11 maggio è venuto a mancare il salentino Gabriele Marzano pioniere del windsurf e persona davvero ben voluta da tutti in questo ambiente.

Gli atleti sono entrati in acqua con le sole tavole e si sono tenuti per mano fino a formare un grande cerchio (non troppo distante dalla riva, di fronte all’Albaria). Ognuno nelle proprie mani con un fiore, dei petali, o una piccola corona hawaiana da gettare in acqua alla fine della celebrazione.

"Il ricordo di Gabriele è all’insegna non della tristezza ma della gioia - dicono gli organizzatori - proprio perché chi l’ha conosciuto lo ricorda con il sorriso. Ricordiamo che il 50° Campionato Italiano della classe Windsurfer (la più antica classe di tavole a vela) è organizzato dall’Albaria con la preziosa collaborazione del Lauria e terminerà domenica pomeriggio".