Calcio a 5, il Villaurea vince in trasferta sul campo del Monreale: decidono Scalavino e Pecoraro nella ripresa

Villaurea C5 che conferma un buon momento di forma anche nella decima giornata del Campionato nazionale Under 19 Girone V. La formazione neroverde si conferma seconda forza del torneo vincendo 2-0 in trasferta contro un buon Monreale C5 al Palasport di Piana degli Albanesi in un match intenso, agonisticamente valido e corretto da ambo le parti. I salesiani spingono già dall' avvio con un ottimo possesso palla ma mancando in fase di finalizzazione. Non tante le palle gol nella prima frazione di gioco anche per via del Monreale C5 ben messo in campo da coach Giovanni Butera che limita il potenziale offensivo del Villaurea C5 e cercando il contropiede perfetto.

Nel secondo tempo aumenta il possesso palla e la pressione offensiva della compagine ospite (oggi in versione orange)del duo tecnico Speciale-Bertucci. Infatti dopo aver costruito diverse palle gol colpendo più volte i legni della porta normanna, tre pali e una traversa nel computo finale, ci pensa capitan Paolo Scalavino a trovare l' angolo giusto poco dopo il quinto minuto per il vantaggio Villaurea C5. La gara continua in maniera fluida, il gioco è scorrevole e le due formazioni non si risparmiano, con capitan Scalavino e compagni che cercano la profondità per arrivare al gol, ma il Monreale C5 riparte in contropiede cercando il pari. L' incontro si fa ancora più interessante e aperto fino alla fine e allo scoccare del diciottesimo sul pressing attuato dagli avanti è il bomber Mattia Pecoraro, che ricevuta palla da un assist al bacio del bravo Salvo Guglielmini, avanza e sigla la rete che chiude la partita ben diretta dai due ottimi fischietti Martinico-Cambria.

Fonte: Andrea Dieli, area comunicazione Asd Pgs Villaurea