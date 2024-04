Campionato regionale judo Fisdir-Endas Sicilia 2024, prima tappa alla Conca d’Oro di Palermo

La Ssd Conca d’Oro si aggiudica la prima tappa del 2024 del campionato regionale di judo Fisdir Sicilia-Endas Sicilia. Sono stati 25 gli atleti che, domenica 7 aprile, sono saliti sul tatami allestito al Pala Don Bosco di Palermo. Tra loro anche Davide Migliore, fresco vicecampione del mondo SUDS ai “Trisome Games” disputatisi ad Antalya in Turchia, nello scorso marzo.

Migliore, che gareggia per l’Asd Special Boys, si è imposto nella categoria maschile -60kg. Al di là del risultato, la giornata del Pala Don Bosco, sotto la supervisione di Giosuè Giglio, responsabile tecnico judo di Fisdir Sicilia nonché consigliere regionale Endas Sicilia, è stata una festa dello sport e dell’inclusione.

“È stato un evento straordinario che ha messo in luce non solo la bravura e la determinazione degli atleti, ma anche lo spirito di collaborazione e di amicizia che caratterizzano la nostra comunità sportiva. Da rappresentante Endas sono orgoglioso di far parte di un movimento che promuove valori come rispetto, lealtà e impegno, e che offre ai giovani la possibilità di crescere e di realizzare i propri sogni attraverso lo sport. Continueremo a lavorare insieme alla Fisdir per costruire un futuro migliore, basato sull'inclusione, sull'equità e sull'amore per sport”, dichiara Dario Galioto, presidente provinciale Endas Palermo.

Risultati e classifica

Cat. Maschile -55 kg C21: 1° Gabriele Zarbo - APD Pier Enrico Ling

Cat. Maschile -60 kg C21:

1° Davide Migliore - ASD Special Boys

2° Francesco Gliubizzi - ASD SporT21 Sicilia

3° Andrea Muratore - ASD SporT21 Sicilia

Cat. Femminile -63 kg C21:

1° Gabriella Caravello - APD Pier Enrico Ling

Cat. Femminile -78 kg C21:

1° Roberta Gulli- APD Pier Enrico Ling

Cat. Maschile -81 kg C21:

1° Placido Romeo - SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile - 60 kg Agonisti Open:

1° Gaspare Gabriele Alfeo - APD Pier Enrico Ling

Cat. Maschile -66 kg Agonisti Open:

1° Christian Martines - SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -73 kg Agonisti Open:

1° Fausto Dolce - SSD Conca d’Oro

2° Gabriele Lipari - SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -81 kg Agonisti Open:

1° Michele Mastrilli - SSD Conca d’Oro

2° Alessandro Pagano - SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -90 kg Agonisti Open:

1° Giuseppe Ribaudo - SSD Conca d’Oro

2° Kevin Ruggirello - SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -100 kg Agonisti Open:

1° Salvatore Puglisi - ASD SporT21 Sicilia

Cat. Maschile -38 kg Promozionale:

1° Emanuele Garofalo - SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -60 kg Promozionale:

1° Davide Meli - SSD Conca d’Oro

2° Emanuel Pinto - SSD Conca d’Oro

3° Michele Passalacqua - ASD SporT21 Sicilia

Cat. Maschile -66 kg Promozionale:

1° Cristian Meloni - SSD Conca d’Oro

Cat. Maschile -73 kg Promozionale:

1° Marco Andò - APD Pier Enrico Ling

Cat. Femminile -50 kg Promozionale:

1° Agnese Sonia Andò - APD Pier Enrico Ling

Cat. Femminile -66 kg Promozionale:

1° Giuseppa Spagnolo - ASD SporT21 Sicilia

Cat. Femminile -73 kg Promozionale:

1° Cinzia Di Vita - ASD SporT21 Sicilia

Classifica società sportive (1° tappa):

1° SSD Conca d’Oro - 78 punti

2° APD Pier Enrico Ling - 42 punti

3° ASD SporT21 Sicilia - 27 punti

4° ASD Special Boys - 10 punti