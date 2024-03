Campionato regionale di taekwondo cinture rosse e nere: le Pantere Team Carrara sempre sul pezzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 3 Marzo al Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo, le Pantere Taekwondo Team Carrara hanno partecipato al Campionato Regionale Rosse e Nere 2024, evento disputatosi su 4 campi di gara, in cui erano presenti poco meno di 250 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Con la propria rappresentativa di 8 atleti, il Team Carrara porta a casa 6 strabilianti medaglie: Oro Barbaria Giorgia e Zuliani Luigi Argento Cappello Salvatore Antoni e Canè Carlo Pio Bronzo Giuseppe Cacciatore e Di Lorenzo Alessio. Ottima prestazione anche per i 5i classificati Li Volsi Gabriele e Crimaldi Salvatore Emanuele (quest'ultimo alla prima esperienza) i quali hanno dato il massimo come i loro compagni di squadra ma che non superano i quarti di finale.