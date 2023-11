Campionato mondiale senior di scacchi a Terrasini, vincono due inglesi e una spagnola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è conclusa ieri al CDSHotels a Città del Mare di Terrasini l’edizione 2023 del campionato mondiale Senior di scacchi. Al termine di undici interminabili turni di gioco due inglesi e una spagnola hanno piazzato la stoccata vincente conquistando il massimo titolo mondiale Senior nelle rispettive categorie. L’inglese Michael Adams ha fatto fuori l’agguerritissima concorrenza di sfidanti nella categoria Open 50+. Nella Open 65+, titolo al londinese John Nunn mentre nella categoria (unica) donne gradino più alto del podio per la spagnola Monica Calzetta Ruiz riuscita nell’impresa di strappare il titolo all’ottantaduenne georgiana Nona Gaprindashvili.

Primo degli italiani, Michele Godena che ha rischiato di diventare campione del mondo nella categoria Open 50+, operazione svanita all’ultima sfida dove alla fine ha chiuso all’undicesimo posto. Una prestazione, quella del Gran Maestro veneto, che per l’Italia rappresenta un’autentica speranza in vista delle Olimpiadi in programma il prossimo anno a Parigi. Durante la cena di premiazione non sono mancati gustosi momenti di spettacolo con l’esibizione dei due artisti siciliani Giuseppe Milici e Marcello Mandreucci i quali hanno regalato al numeroso pubblico presente in sala brani di Stevie Wonder, Pino Daniele e Paolo Conte.

Altri momenti altamente emozionanti ha riservato l'esecuzione dell'Inno di Mameli seguito dalla celebre aria “Nessun dorma” e dal must del repertorio di Frank Sinatra “My way” con i quali il pianista Denis Biancucci ed il tenore Alessandro Goldoni hanno incantato i presenti. Corale ed energico il finale con tutti e quattro gli artisti sul palco salutato da scroscianti applausi da parte del numeroso pubblico presente. Il mondiale Senior di scacchi, egregiamente organizzato in ogni minimo dettaglio dal CEO di UniChess, Roberto Mogranzini e dal presidente dell’Accademia Scacchistica Monrealese, Antonio Maestri, nei giorni scorsi ha avuto anche il privilegio di ricevere la visita da parte del massimo esponente della FIDE (Federazione internazionale degli scacchi), il russo Arkadij Vladimirovic Dvorkovic, che rosanero.