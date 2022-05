Torneo degli avvocati di calcio a 5, squadra palermitana vola a Marrakech

Questa volta il palconscenico sarà mondiale e proveranno un’altra impresa per conquistare il titolo di migliore squadra di calcio a 5 composta da avvocati sul globo. La squadra Asd Jus Palermo è partita questa mattina dall’aeroporto Falcone-Borsellino in direzione Marrakech (Marocco), dove rappresenterà l’Italia - dal 7 al 15 maggio - in un campionato di altissimo livello.

La squadra di avvocati palermitani vanta tre titoli nazionali consecutivi e un quarto posto conquistato nel 2019 agli europei in Irlanda. La squadra è composta da Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Federico Lentini, Stefano Piazza, Maurizio Alleri, Gaetano Li Muli, Daniele Pirrello, Vincenzo Pace e Cristian Giacalone.

Nel girone della squadra palermitana troviamo anche: Casablanca Avocats A (Marocco), Kromann Reumert (Danimarca), Eurasia United, Barreau de Marseille-Joga Bonito (Francia), Barreau de Nice (Francia), National team of the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan), Azerbaijani Bar association team (Azerbaijan), Ordem dos Barcelos (Portogallo).