Vela paralimpica, a Formia prestazione maiuscola del palermitano Forastieri nella classe Hansa

Si è concluso a Formia, in provincia di Latina, il Campionato italiano classi olimpiche Edison Next 2022 (CICO) disputato presso il Circolo nautico Caposele. L’evento ha visto la partecipazione di più di 200 velisti nelle dieci classi olimpiche: gli equipaggi si sono misurati nelle classi Ilca 6 e Ilca 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 Mix, iQFOiL maschile e femminile, Formula Kite maschile e femminile e una quarantina di equipaggi nelle classi paralimpiche 2.4m, Hansa 303 singolo e Hansa 303 e doppio. Dopo una prima giornata di apertura caratterizzata da vento leggero e due giorni di maltempo che ha costretto a terra le classi paralimpiche, una domenica soleggiata con condizioni meteomarine perfette (vento tra gli 6 e i 12 nodi da Nord) ha permesso lo svolgimento delle prove decisive nello scenario invidiabile dello "Stadio del Vento".

Nella classe Hansa vince il titolo di campione italiano con una prestazione maiuscola del velista paralimpico palermitano Carmelo Forastieri, della Lega navale di Palermo, che ha collezionato ben quattro primi posti e un quarto posto nell’ultima prova (poi scartato) superando Vincenzo Gulino (Club velico Crotone) e Andrea Quarta (Gruppo sportivo paralimpico della Difesa) che si sono posizionati rispettivamente al secondo e al terzo posto.

"La vittoria di Carmelo Forastieri - afferma con orgoglio Il presidente Giuseppe Tisci - è la vittoria di tutta la Lega navale di Palermo. Dopo anni di attività di inclusione ed integrazione, dal 2017, grazie alla collaborazione con il Panathlon Palermo e la Fondazione Terzo Pilastro, la nostra sezione ha sviluppato il progetto agonistico Hansa 303 e, dopo aver organizzato nel 2021 il Campionato del mondo dei record, grazie all’impegno ed alla perseveranza dei nostri velisti capitanati da Carmelo conquistiamo un titolo italiano. Buone la prestazione anche degli altri atleti della classe (Alberto Bilardo, Carlo Lo Biundo, Giuseppe Collura e Liliana Lo Voi) che hanno onorato il nostro guidone lottando fino alla fine in condizioni difficili. Complimenti a tutti, abbiamo un grande team e tutti hanno fatto la propria parte".

"E' stata per me un’enorme emozione - racconta Carmelo Forastieri - aver vinto questo campionato da presidente della classe in quanto vedere le Hansa 303 partecipare a un campionato aperto a tutte le classi olimpiche insieme ai grandi campioni mi fa molto onore e gratifica il percorso che abbiamo portato avanti in seno alla Lega Navale Italiana Sezione di Palermo fin dal 2017. Quest'anno sono riuscito a realizzare un mio piccolo sogno conquistando il titolo di campione italiano di questa categoria ma questa vittoria la dedico a tutti coloro che hanno creduto in me fin da quando nel 2007 ho varcato la porta dei pontili della Lega Navale Italiana di Palermo. Senza di loro la mia vita non sarebbe stata così bella". L’evento si è concluso con la suggestiva cerimonia di premiazione avvenuta presso l’Area Archeologica di Caposele, accompagnata dalle note suonate dalla Fanfara della Polizia di Stato.