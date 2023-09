Campionato italiano di calciobalilla paralimpico, terza la squadra palermitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Emozione e determinazione hanno fatto la differenza nelle finali del campionato italiano a squadre di calciobalilla paralimpico, e la squadra palermitana ne è uscita con una meravigliosa medaglia di bronzo. Gli atleti, rappresentanti delle società Asd I Ragazzi di Panormus e Asd Mocrini onlus, hanno dimostrato che anche con risorse limitate è possibile realizzare grandi imprese. Nomi come Sergio Ferrara, Giuseppe Gennaro, Paolo Zerillo, Domenic Smario e l'instancabile Giovanni Rotino hanno portato il loro entusiasmo e il loro talento nel mondo dello sport paralimpico italiano.

La loro performance è stata solida e costante, dimostrando che con dedizione e spirito di squadra si possono raggiungere traguardi straordinari. Il percorso della squadra palermitana verso la medaglia di bronzo è stato tutt'altro che agevole. Hanno dovuto affrontare avversari di alto livello e superare sfide fisiche e psicologiche. Ma hanno dimostrato una determinazione invidiabile e il loro spirito di squadra ha fatto la differenza. Francesco Bonanno, presidente della Fpicb, ha premiato la squadra palermitana con i suoi complimenti più calorosi per questa eccezionale performance. Ha elogiato gli atleti per la loro dedizione e il loro spirito sportivo, sottolineando quanto questa medaglia di bronzo sia un motivo di orgoglio per l'intera federazione. La competizione ha visto la partecipazione di oltre 100 atleti provenienti da diverse regioni d'Italia. Questa straordinaria partecipazione ha reso il torneo ancora più avvincente, dimostrando quanto il calcio balilla paralimpico sia in crescita e stia guadagnando sempre più appassionati in tutto il paese. Giovanni Rotino, delegato regionale della Fpicb, organizzerà a breve il campionato regionale in Sicilia. Questo evento promette di essere un'opportunità straordinaria per gli atleti della regione di dimostrare il loro talento e la loro passione per il calciobalilla paralimpico.