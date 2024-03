Nuoto, al via il campionato d'eccellenza: il circuito preagonistico di gare a cui partecipano grandi e piccoli atleti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Medaglia d'oro, unica della batteria 25mt dorso/anno 2017, Andrea Migliore (7 anni appena compiuti). Dopo più di quattro anni di stop, ricomincia il campionato d'eccellenza, il circuito preagonistico di gare a cui partecipano grandi e piccoli atleti. La Sprint schiera in vasca 47 nuotatori (seppur con qualche assenza) e riesce a portare a casa un bottino di cinque medaglie, un oro, un argento e tre bronzi.

La squadra capitanata dagli istruttori Antonio Gagliano, Ciccio Giaconia e Giulia Passavia si riappropria del sano piacere della competizione guidando gli impavidi pesciolini che nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica mattina hanno degnamente tenuto alto il nome della Sprint in trasferta, presso la piscina della Polisportiva Palermo in via Belgio.