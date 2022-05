Campionato di atletica per disabili, dopo la staffetta via alle gare allo Stadio delle Palme: 235 gli atleti da tutta Italia

Le società casalinghe siciliane non si sono risparmiate e hanno saputo tenere testa alle compagini provenienti da oltre lo Stretto: oro per Borrelli nei 50 femminili e per i Delfini Blu nella staffetta 4x50 mista nella prima giornata