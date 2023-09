Fisdir, campionato italiano di nuoto in acque libere: due ori per gli atleti dei Delfini Blu

In Sardegna, a Torre Grande si è svolto il primo campionato italiano di nuoto in acque libere Fisdir, riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale. L'evento organizzato dalla Fisdir in collaborazione con la Sea scout, ha coinvolto numerosi partecipanti da tutta Italia, seguiti e applauditi dalla spiaggia da una nutrita cornice di pubblico. La compagine siciliana, rappresentata dai Delfini Blu, ha raggiunto eccellenti risultati ottenendo due titoli italiani con le medaglie d’oro di Alessio Casalicchio nei 600 metri e Riccardo Luca nei 150 metri.

Hanno raggiunto prestigiosi piazzamenti sul podio anche Eros Negro (argento nei 1500 metri); Nicolò Bonsignore (argento nei 600 metri); Chiara Siragusa (argento nei 150 metri). Quindi sono arrivati anche due bronzi con Valeria Capizzi e Nicolò Pace rispettivamente nei 150 metri maschili e femminili.

Molto soddisfatti delle prestazioni di tutti gli atleti della squadra i tecnici Blasco e Davide Di Maio, Riccardo Guaresi e Gregorio Messina. "Le gare in mare - dicono - rappresentano una sfida particolarmente impegnativa per i ragazzi, che hanno mostrato di saper fronteggiare abilmente le particolarità del nuoto a mare, sia relativamente alla distanza da percorrere sia al saper gestire l’orientamento per rispettare correttamente i passaggi dai punti boa del campo gara".