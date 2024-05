Boxe femminile, medaglia d'oro per due atlete palermitane ai campionati italiani

Gloria per Estella Filardi e Giorgia La Rosa, due atlete palermitane che hanno conquistato la medaglia d'oro ai campionati italiani di boxe "Schoolgir-Junior-Youth 2024" che si sono svolti a Roseto degli Abruzzi dal 9 al 12 maggio.

Un uragano Estella Filardi, che si riconferma per la seconda volta campionessa d'Italia nella categoria junior 50kg. L'atleta della società Extreme Boxing Club - seguita all'angolo dal suo maestro Salvatore Affatigato - ha battuto in semifinale la piemontese Alice Greguoldo dando dimostrazione delle sue eccezionali capacità tecniche e poi ha vinto ai punti con un netto 5-0 in finale contro la veneta Giorgia Michelotto già campionessa italiana nel 2023 in un altra categoria di peso. Filardi ha surclassato l'avversaria infliggendole persino un conteggio alla terza ripresa.

La Rosa invece, allenata dal maestro Rosolino Cacopardo della Sicula Boxe, ha affrontato la pugliese Francesca Bassi in semifinale vincendo nettamente ai punti per 5-0 infliggendole anche un conteggio. In finale ha affrontato la lombarda Serena Scalco, tirando fuori una prestazione straordinaria e vincendo ancora per 5-0. Nell'intervista post match La Rosa ha detto di avere fatto "grandi sacrifici per partecipare al meglio a questi campionati Italiani ed essere pronta per i prossimi impegni".