Campionati Italiani giovanili di Canoa Velocità, per la Tecnonaval Team secondo posto nella categoria C2

Al Centro Federale di Castel Gandolfo si è concluso un intenso weekend dedicato ai Campionati Italiani di Canoa Velocità riservati alle categorie giovanili, sulle acque del Lago Albano.

Come di consueto, la mattinata inaugurale ha visto in acqua le sfide per l’assegnazione dei titoli tricolore nelle categorie under 23, junior, ragazzi sulla distanza dei 1000 metri. Mentre sabato è stata la volta dei 500 metri dove Noemi Pirrello e Sofia Montemaggiore per la Tecnonaval Team Canoa si sono guadagnate un eccellente secondo posto nella categoria C2 junior femminile.

Ben 598 gli atleti in gara, provenienti da ogni parte d’Italia, in rappresentanza di oltre 75 società per 1502 equipaggi per un totale di 2280 atleti/gara, che si sono dati battaglia sulle distanze di 200m, 500m e 1000m nelle discipline del kayak e della canoa canadese, sia maschile che femminile.

Numeri che mettono ancora di più in risalto la prestazione delle palermitane Noemi e Sofia sull’imbarcazione Tecnonaval Team Canoa.