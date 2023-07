Campionati italiani di danza, ottimi risultati per la Tropicana Dance di Misilmeri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Tropicana dance di Misilmeri ritorna dai campionati italiani a Roma con un bagaglio pieno di soddisfazioni. Gli allievi Marco e Michelle 2 volte campioni italiani 2023 nella categoria 14/15 classe A e Under 16 open; Gabriel-Clara campioni italiani 2023 nella categoria 10/11 B2, vicecampioni italiani nella categoria Under 14 open; Erika Unitario vice campionessa italiana 2023 nella categoria Under 13 su più di 60 assoli in 5 balli; Kristian Tantillo finalista nella categoria 14/15 B su più di 30 assoli in 5 balli.

Infine i trainer Vito Buttacavoli e Pilo Maria Pia, campioni italiani nella categoria 19/34 e semifinalisti nella categoria Amatori Open Latin.