Campionati di nuoto a Fermo: i Delfini Blu sono vice campioni d'Italia Fisdir

Si sono conclusi i campionati italiani promozionali di nuoto e nuoto per salvamento Fisdir che si sono svolti a Fermo, nella piscina comunale. Organizzati dalla Virtus Buonconvento, i campionati hanno coinvolto oltre 280 atleti e oltre 25 società. La giornata di venerdì è stata dedicata al salvamento, mentre sabato e domenica si sono disputate le gare di nuoto.

Tornano dal Campionato italiano di Fermo con una medaglia d'argento luccicante, gli atleti della Delfini Blu di Palermo, che si piazzano al secondo posto, dietro l'inarrestabile Anthropos Civitanova, col titolo di vice campioni d’Italia dopo una giornata di gare combattuta fino all'ultimo millimetro. La manifestazione, caratterizzata da una numerosissima partecipazione con squadre provenienti da tutta Italia, ha visto la partecipazione anche di un'altra compagine palermitana, Il Sottomarino Asd, che si è assicurata alcuni importanti titoli tricolore individuali grazie a Dario Ferrigno e a Valerio Karol Palazzo.

"Il numeroso gruppo dei palermitani Delfini e Sottomarino - ha dichiarato Marina Bellomo, presidente della Delfini Blu ASD - ha conquistato numerosi piazzamenti prestigiosi. Infine la tanto attesa classifica generale, tra le numerose squadre ci vede, con tanto orgoglio e soddisfazione, come vice campioni d'Italia al secondo posto dietro Antrophos e davanti la Polisportiva Bergamasca". "E' stato bello vedere tanta Palermo in quella piscina - ha detto Giulio Polidoro, presidente de Il Sottomarino ASD - peccato per la mancata vetta nazionale dei Delfini Blu per una manciata di punti. Noi ci portiamo a casa la soddisfazione di aver vinto un paio di titoli individuali e una staffetta e di aver fatto crescere ancora un po’ i nostri piccoli atleti promozionali".

Queste le parole di Giuseppe Andreana, referente tecnico nazionale del nuoto per salvamento: ”Innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori e tutti gli atleti presenti per l’ottima riuscita della manifestazione. Nonostante le condizioni difficili del trasporto ferroviario si sono presentati davanti ai blocchi di partenza più di 70 atleti, un record per la disciplina che ci fa ben sperare per il futuro e che ormai ci lascia definitivamente alle spalle i 3 anni di pandemia. Dal punto di vista tecnico sono molto soddisfatto per quanto mostrato dagli atleti in gara e che mi impone una riflessione sul futuro della disciplina. A 17 anni dall’introduzione del nuoto per salvamento come disciplina dell’allora Dipartimento 9 del CIP, dopo la dimostrazione durante i Trisome Games di Firenze, credo si possa pensare ad un ulteriore sviluppo della disciplina con l’obiettivo di introdurla nel programma di eventi internazionali. Con il Presidente Borzacchini, presente alla manifestazione, ho già anticipato le modifica dei regolamenti tecnici che intendo elaborare e proporre nei prossimi giorni agli organi Federali competenti”.

Soddisfatto della partecipazione il responsabile del settore nuoto Marco Peciarolo: “Un weekend pieno di emozioni con grande entusiasmo da parte di tutti gli atleti, delle società e soprattutto degli accompagnatori che hanno seguito le gesta di tutti i ragazzi. Dal punto di vista tecnico c’è sicuramente da segnalare il miglioramento complessivo del settore promozionale con atleti veramente adeguati, seguiti e preparati dalle rispettive società. Sono molti i giovani che hanno dato veramente un senso importante a questa manifestazione, ma soprattutto molti atleti anche di una certa età che si avviano verso la fine della loro carriera. Vorrei ringraziare sentitamente la Virtus Buonconvento per l’ottima organizzazione durante questi tre giorni di gare”.

Anche per il Dt Nazionale Giancarlo Marcoccia “Il campionato di nuoto e nuoto per salvamento promozionale di Fermo ha dimostrato, sotto l’aspetto tecnico, che gli atleti di questi settori sono in continua crescita tecnica. Pochissime le squalifiche per falsa partenza o cambio di stile di nuoto, la Coppa Italia ha permesso a molte delle società sportive iscritte di accedere alla tabella prevista con la vittoria di pochi punti di scarto tra la prima e la seconda classificata. L’ organizzazione, perfetta sotto tutti i punti di vista, con un numero di giudici e volontari tale da permettere in tutte le sezioni di gara il regolare svolgimento e rispetto dell’ orario previsto. Non ci sono stati incidenti e il personale medico a disposizione era pronto a intervenire qualora ci fossero stati casi interessati. Pertanto una manifestazione ben organizzata e ben riuscita, anche sotto l’aspetto puramente tecnico”.