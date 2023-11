Campionati europei di Ju Jitsu, 4 palermitani protagonisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In Croazia a Zagabria, dal 23 al 26 Novembre si è svolto il Campionato Europeo Adult e Master di Jujitsu . A rappresentare l'Italia i convocati palermitani - Liuzza Raffaele, Martina Garofalo, Cristian Gaita e Noemi Vullo, tutti della Karma fit club di Palermo - che si sono resi protagonisti conquistando 4 Medaglie.

Il Maestro Liuzza Raffaele nella categoria Master ha conquistato due medaglie d'oro nelle specialità di Fighting and JiuJitsu. Noemi Vullo dopo tre incontri spettacolari arriva in finale e cede il gradino più alto all'olandase già campionessa Mondiale. Medaglia di Bronzo per Cristian Gaita (vice campione del Mondo), che per solo 2 punti sfiora il gradino più alto del podio. Si ferma al terzo incontro invece, Martina Garofalo (vice campionessa del Mondo) per un infortunio alla caviglia. Per i tre ragazzi palermitani, ormai veterani della selezione italiana, è stata la prima esperienza nella categoria Adult, dimostrando ancora una volta il loro valore in campo internazionale. Grazie a queste medaglie l'italia chiude al decimo posto nel medagliere di questa competizione.