Prove di forza e tecnica davanti al mare, il Calisthenics richiama oltre 100 atleti a Mondello

Oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia hanno dato vita alla Calisthenics Summer Cup a Mondello nel weekend appena trascorso. "La Calisthenics Summer Cup è un evento nato dal cuore, costruito con la testa e allestito dalle forti braccia del team Calisthenics Palermo Academy NBBC, che a creare una tradizione ci sta riuscendo", afferma Sabrina Figuccia, assessore comunale allo Sport.

La kermesse è stata caratterizzata da diverse prove di forza e tecnica: skill, zavorre ed endurance si sono alternate per dar vita a una piena esaltazione della forza nella sua forma più corretta e primordiale. "Come nei parchi di fitness più gettonati di tutta Europa, anche a Mondello presso lo stabilimento balneare, nello scorso weekend si è respirata aria di internazionalità, grazie all’iniziativa dell’associazione Calisthenics Palermo Academy, gestita da Dario Paceco e Paolo Peloso", continua Figuccia.

Anche nel calisthenics, naturalmente non mancano storie di rivalsa e crescita, come quella di Carmine, ragazzo in sedia rotelle con ridotte capacità motorie dal bacino in giù, che, dopo aver partecipato da protagonista all’evento dell’anno scorso, ha cominciato una nuova vita grazie al calisthenics, diventando un addetto ai lavori di questo sport, migliorando notevolmente il suo tenore di vita sia a livello fisico che soprattutto mentale, abbattendo le barriere architettoniche ed ergendosi a fenomeno di inclusione"

"Quella di Mondello è stata una bella occasione – ha detto il professor Pino Mangano, referente Libertas – per promuovere una disciplina che sta avendo un sempre maggiore successo soprattutto tra i giovani. E la grande partecipazione dello scorso fine settimana lo ha confermato in pieno".