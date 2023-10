"Calisthenics Summer Cup": a Mondello oltre 100 atleti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Calisthenics Summer Cup” è un evento nato dal cuore, costruito con la testa ed allestito dalle forti braccia di Dario Paceco e Paolo Peloso, del team “Calisthenics Palermo Academy NBBC”. Come nei parchi di fitness più gettonati di tutta Europa, anche a Mondello presso il Charleston, l’antico stabilimento balneare a due passi da Palermo, nell’ultimo fine settimana si è respirata aria di internazionalità. La kermesse, svoltasi grazie all’iniziativa della Calisthenics Palermo Academy NBBC, associazione affiliata a Libertas, è caratterizzata da diverse prove di forza e tecnica, skill, zavorre e tempistiche di endurance che si alternano per dar vita ad una piena esaltazione della forza nella sua forma più corretta e primordiale. Oltre a 100 atleti, provenienti da tutta l’Italia, erano presenti anche l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia e il presidente Centro regionale sportivo Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. “Creare una tradizione è molto complesso – riferisce Giuseppe Mangano - è un paniere di memorie che si costruisce partendo dal cuore della gente, come se fosse un sentimento generale che quasi impone il bisogno di celebrare qualcosa, con una cadenza periodica”. Anche nel calisthenics, l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico, naturalmente non mancano storie di rivalsa e crescita. Non può rimanere inascoltata, infatti, la storia di Carmine, ragazzo in sedia rotelle con ridotte capacità motorie dal bacino in giù, dopo aver partecipato da protagonista all’evento dell’anno scorso, ha cominciato una nuova vita grazie al calisthenics, diventando un addetto ai lavori di questo sport, migliorando notevolmente il suo tenore di vita sia a livello fisico che soprattutto mentale, abbattendo le barriere architettoniche ed ergendosi a fenomeno di inclusione. “Perché questa rassegna non è solo uno show di forza bensì una crescita mentale che ti porta a gettare il cuore oltre la sbarra” ha dichiarato in coro la schiera di partecipanti.