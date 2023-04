Calcio a 5 under 19 nazionale, il Villaurea c5 batte la Meriense e blinda il secondo posto conquistando i playoff

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ultima giornata di ritorno del campionato nazionale under 19 dove nel girone V il Villaurea C5 non sbaglia un colpo e centra ancora un successo. Per i ragazzi del duo tecnico Massimiliano Speciale-Pietro Bertucci una vittoria importante contro la volenterosa formazione della Meriense di coach Fleres che proietta i neroverdi verso i play off della fase finale.

Primo tempo

Nella prima frazione di gioco la formazione salesiana parte forte al Paladonbosco, dapprima e’ Cristian La Piana a timbrare il palo dopo neanche tre giri di orologio, poi e’ Passannanti a vedersi parato il tiro dal portiere ospite, poi la traversa dice no a Greco su un contropiede barcellonese. Ottimo il giro palla del Villaurea C5 che ci prova con Salvo Guglielmini e con Flavio Muratore poco dopo,ancora l’estremo difensore ospite dice no. La sblocca capitan Paolo Scalavino che incrocia con il suo destro preciso sul palo ad incrociare poco dopo il decimo. Il match si fa interessante, ancora Scalavino ma Caravello respinge, poi ancora Totò Guglielmini al dodicesimo a tu per tu con Caravello in uscita. Gli ospiti ci provano con Greco da sinistra, Pala c’e’ e respinge sicuro. Vi e’ ancora tempo per Calvaruso e Pecoraro per tentare la conclusione e con il bravo Caravello a respingere.Poi quasi alla fine della frazione Mandanici scappa in contropiede a sinistra,Passannanti recupera in extremis.

Secondo tempo

Nella ripresa, prova la formazione palermitana ad allungare e ci riesce superato di poco il quinto minuto con Tony Orlando che finalizza in rete un assist al bacio di Flavio Muratore, raddoppio Villaurea. Gli ospiti provano a reagire ma i salesiani giocano con ottimo possesso palla e Salvo Guglielmini un minuto dopo il raddoppio,riceve palla a destra,avanza e piazza un diagonale forte rasoterra sul palo opposto, tris Villaurea. Gara in discesa ma con la Meriense che ci prova a cercare la profondità e con la formazione di casa che trova il quarto gol grazie ad una bella giocata di Cristian La Piana che serve una palla al bacio per Gioacchino Passannanti che avanza a sinistra e trova il rasoterra vincente quasi al nono minuto. Adesso la squadra palermitana gioca in maniera più tranquilla e ci provano in successione Guglielmini ,Calvaruso e Pecoraro tra il decimo e il quattordicesimo, ospiti che provano con una buona occasione (punizione ravvicinata) ma il tiro di Bilardo viene respinto da La Piana. Infine nel finale è Emanuele Calvaruso che trova la sua personale firma nel match con un tiro preciso da sinistra per il 5-0 che chiude la gara.