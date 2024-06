Calcio a 5, rimonta da sballo in finale: il Villaurea Monreale vince lo scudetto under 19 regionale

Il Villaurea Monreale ha vinto lo scudetto under 19 di calcio a 5, battendo in finale la Top Five Torino. La manifestazione su scala nazionale si disputa fra le squadre vincitrici dei singoli campionati regionali. Nella Final Four disputata al Paladonbosco, la formazione palermitana ha prima battuto sabato in semifinale la squadra abruzzese Sport Center Celano ed in finale la selezione piemontese.

La squadra salesiana allenata da Di Leo ha vinto 5-2 dopo i calci di rigore, al termine di un match ricco di emozioni. I tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi, infatti, sul 2-2. Il Villaurea Monreale era partito malissimo, addirittura sotto di due gol in virtù delle reti siglate da Costanzo e Franza. Dopo quattro minuti della ripresa, però, Thomas La Barbera trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro Martinico per un intervento maldestro del bravissimo portiere piemontese Colasanto su Tony Orlando.

A pochi secondi dalla fine, quando tutto sembrava finito, Paolo Scalavino, alla sua ultima partita con la maglia della società salesiana (dalla prossima stagione sarà un giocatore della Futura Reggio Calabria), fa esplodere il Paladonbosco siglando il 2-2. Nei supplementari le squadre evitano guai, prestando massima attenzione alla fase difensiva.

Nei tiri dal dischetto, tre parate magistrali per il portiere Scavo (che aveva sostituito per i rigori Mistretta) e tre centri per la formazione di casa (con Merenda, Francavilla e La Barbera): 5-2 e tricolore davanti ai numerosi tifosi presenti.

La finale vinta chiude un percorso di tre anni piuttosto proficuo per il club palermitano: ampiamente soddisfatto anche il tecnico della prima squadra (che milita in serie B), Antonio Gallo. "Si chiude un triennio fantastico - ha raccontato a PalermoToday - in tre anni abbiamo vinto due titoli nazionali e tre regionali, senza dimenticare in generale il percorso fatto. La squadra di Di Leo è stata formidabile, ha regalato una grande emozione al nostro pubblico. Pensavamo che la finale potesse essere alla nostra portata ma abbiamo iniziato male la finalissima, andando sotto di due reti. Poi, nella ripresa, i ragazzi ci hanno creduto e sono riusciti a rimontare. Ai rigori, poi, il finale perfetto".