Calcio a 5, il Real Termini Rekogest vola in serie B: le "voci" della società e della squadra

Il Real Termini Rekogest vola in serie B di calcio a 5. Ecco le voci della squadra, a partire dal presidente Matteo Gelardi: "E' stata una tagione lunga e faticosa ricca di soddisfazioni. Adesso con la mente siamo proiettati al futuro. I complimenti vanno a tutti ragazzi in egual modo ed alla Dirigenza che ha creduto fermamente in questo progetto. Adesso aspettiamo un passo dalle autorità competenti per far sì che il sogno possa continuare".

"Dopo 20 anni - aggiunge il preparatore portieri Mirko Montechiaro - si realizza un sogno: raggiungiamo un obbiettivo che deve essere di orgoglio per la città, ora avanti tutta per la stagione che verrà". Il dirigente Vincenzo Chiara, si dice "felice ed orgoglioso del traguardo raggiunto: ho sempre creduto nelle potenzialità della mia squadra e di ogni singolo calciatore, quest'anno abbiamo iniziato il campionato con la consapevolezza che avremmo raggiunto questo importante traguardo! Impegno, passione e gioco di squadra portano sempre a grandi risultati! Ringrazio ogni giocatore, per averci creduto sin dal primo istante! Portiamo la città di Termini Imerese in B grazie al Real Termini Rekogest, una squadra che porta in alto il nome della propria città e i propri colori! Continueremo ad impegnarci, ci aspettano nuovi traguardi!".

A fargli eco i dirigenti Federica e Ciro Alioto: "Siamo davvero contenti di aver scoperto un mondo meraviglioso fatto di gioie, sconfitte e tanti sacrifici come quello del Futsal. Quest'anno abbiamo iniziato l'anno con un unico obiettivo: la serie B! E finalmente la così tanto sudata promozione è arrivata".

Dulcis in fundo la squadra: Sono emozioni indescrivibili,siamo davvero felici per questo traguardo,Termini merita una cosa grande. Sappiamo tutti che la societa ci teneva tanto in questo traguardo e ci siamo riusciti. Ora ci godiamo la festa perché la meritiamo,il prossimo anno sarà una grande stagione sportiva. La storia bella é appena iniziata. Un ringraziamento speciale per tutti ragazzi di questo gruppo, al duo Montelli-Isgró che ci hanno creduto più di tutti quanti. Ora è tempo di festeggiare".