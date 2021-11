Calcio a 5, il 17enne Paolo Scalavino del Pgs Villaurea chiamato per una stage in nazionale

Giovani promesse crescono. Il 17enne Paolo Scalavino, che milita nel Pgs villaurea, è stato convocato dalla Figc per la manifestazione “Futsal+”, uno stage nazionale di giovani calciatori di calcio a 5 che si svolgerà a Salsomaggiore Terme dal 16 al 20 Novembre. Lo stage si svolgerà in concomitanza con la doppia sfida tra l'Italia e la Francia.

"Siamo certi - affermano dalla società in una nota - che il nostro Paolino saprà dimostrare il proprio valore in questa vetrina nazionale, dando prova delle sue capacità che ci stanno impressionando sia per le qualità tecniche che per la dedizione che sta mettendo durante gli allenamenti e le partite".

La convocazione di Scalavino è la ciliegina sulla torta di una stagione fin qui straordinaria per il Pgs Villaurea, la compagine - che gioca le sue partite interne al Pala Don Bosco - infatti è prima a punteggio pieno nel campionato di C1 e comanda anche nell'under 19 nazionale. Scalavino gioca da protagonista in entrambe le squadre.