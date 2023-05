Calcio a 5, finale play off under 19 nazionale: il Villaurea sconfitto 5-2 a Piazza Armerina dalla Gear

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esce al secondo turno la Pgs Villaurea nei play off del Campionato nazionale Under 19, nella finale del Girone V giocata ieri sera al Palaferraro di Piazza Armerina. I ragazzi del duo tecnico Speciale/Bertucci, ieri sera seguiti in panchina da coach Massimiliano Speciale danno prova di grande coraggio giocando a viso aperto ma alcune incertezze in fase difensiva nella prima frazione di giuoco limitano la possibile qualificazione contro la locale Gear Siaz formazione molto quadrata.

Fase iniziale del match in cui la squadra di casa si muove bene negli spazi e sfrutta alcune amnesie difensive della formazione palermitana andando in rete con Sanalitro al quinto e dopo neanche due minuti raddoppiando con Noto. Ci pensa un ritrovato bomber Davide Ingrassia, momento magico per lui ad accorciare le distanze con un bel tracciante superato il sedicesimo e a riaccendere una bella e intensa gara. Si va al riposo sul 2-1 per la compagine locale. Nella ripresa più precisa la formazione di Torrejon-Fabinho che va in rete con Tamurella nuovamente al quinto su una altra incertezza ospite a centrocampo. Sul 3-1 per la Gear, vi sono alcune buone occasioni per i salesiani con Guglielmini, Scalavino (sull’azione penalty non rilevato dal duo arbitrale) e Ingrassia ma il portiere di casa Cali si supera come nel primo tempo (sfodera tre interventi di rilievo) evitando il gol con altrettante belle parate.

Formazione di casa che ha anche qualche palla importante per allungare lo score con Tamurella e Sanalitro, ma il momento cruciale del match arriva con il gol del portiere Cali con un rinvio dalla sua porta che sfrutta una precedente azione del roster palermitano con il portiere di movimento, la parabola del portiere di casa e con la porta sguarnita poco dopo il minuto undici, da alla squadra di casa la rete del 4-1. Il match prosegue veloce con cambi repentini da una parte e l’altra e con i locali che firmano con Salvatore Cosenza al minuto quindici il quinto gol dopo una azione insistita. Riduce le distanze ancora Davide Ingrassia su penalty quasi allo scadere per il 5-2 finale con cui la Gear passa al terzo turno, ma con la consapevolezza che la Pgs Villaurea esce a testa altissima dal parquet del Palaferraro.

(Fonte: Andrea Dieli, ufficio stampa Villaurea)