Calcio a 5 Csi, tre vittorie in altrettante gare per la Mediatrice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei campionati di calcio a 5 CSI settimana di festa per la Mediatrice C5 che ottiene tre vittorie in altrettante gare considerando che la gara relativa alla Categoria Under 8 contro l’Asd Sviluppo e Legalità Gica è stata rinviata e la Categoria Ragazzi ha osservato il turno di riposo.

Iniziamo dalla Under 10. Gli azzurrini di coach Samuele D'Arrigo vincono in trasferta 7-2 contro l’ Asd Giuco 97. Successo contraddistinto dalla tripletta di Matteo Andolina, dalla doppietta di Giorgio Biscari e dai gol di Gioele Marcolini e Andrea Imbrucè.

Ieri pomeriggio al Mediatrice Stadium doppio impegno e doppio successo. Alle ore 17 è scesa in campo la l'Under 12 di coach Fabio Errera. Vittoria 8-0 contro l’Asd Giuco 97 di Giuseppe Giaramita formazione in campo con soli 4 giocatori e sotto età che ha giocato la sua onesta partita con tanto impegno. Tripletta di Christian Picano e reti di Fofò D’Alessandro, Oumar Fomba, Giovanni Baiamonte, Andrea Cianciabella e Riccardo Scaccianoce. Bellissimo il momento di preghiera prima e dopo la gara con tutti i piccoli atleti, staff e arbitro in campo e con i genitori ad applaudire come consuetudine per ogni gara del Csi.

Infine vittoria importante per gli Allievi di coach Fabio Errera e Salvo Badagliacca. Successo pesantissimo per 7-3 contro il Maria SS Delle Grazie squadra ben messa in campo da mister Giovanni Freschi. Match molto bello giocato a viso aperto da entrambe le squadre con molto equilibrio per quasi tutta la gara intensa e vibrante, ma allo stesso tempo corretta in entrambi i fronti. Prima frazione che vede partire bene la formazione di Villatasca grazie al gol di Andrea Cascino e alla doppietta di Federico Genovese. Sul 3-0 si assiste alla reazione ospite con la doppietta del bravissimo Carmelo Accetta, score 3-2 e match apertissimo. Un sontuoso Gianluca Lentini portiere della Mediatrice nega più volte la rete del pari alla formazione in maglia celeste. Nella ripresa, i ragazzi di capitan Basile giocano piu ordinati e con un super Giulio La Placa che in fase difensiva riesce a prendere le misure sul bomber Accetta (migliore in campo per il Maria SS Delle Grazie) e un sempre reattivo Gianluca Lentini (migliore in campo per la Mediatrice) riescono ad allungare a metà frazione con le reti di Federico Genovese, Gaetano Basile e la doppietta di Andrea Cascino devastante in contropiede, infine Domenico Di Marchis accorcia le distanze a due minuti dalla fine.