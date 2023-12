Calcio a 5 Csi, per la Mediatrice alla quarta giornata due successi e una sconfitta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due vittorie e una sconfitta per la Mediatrice C5 nelle tre gare di calcio a 5 Csi disputate in settimana. I due successi arrivano in trasferta nel doppio impegno del sabato pomeriggio.

Nella Categoria Ragazzi vittoria pesantissima con il finale di 17-4 per il roster di coach Fabio Errera sul campo del San Gabriele Arcangelo di Ninni Romeo. Gara ben interpretata dalla formazione azzurra che supera i gialloblù di casa grazie ai due pokerissimi firmati da Samuele Basile e Flavio Lo Coco, alla tripletta di Cirrincione e alle doppiette di Alessandro Costa, Antonio Puleo e Modica.

Altro successo esterno per la categoria Allievi per il team di coach Salvo Badagliacca e altra prestazione importante con un 15-0 sul sintetico del Centro Sportivo Il Giaguaro di Bagheria contro la locale Felix Junior Giaguaro. Gara ben impostata da mister Badagliacca in maniera ordinata e preparata con cura e ben interpretata da tutti i calcettisti della Mediatrice scesi in campo. Giornata di grazia per il bomber Andrea Cascino che firma ben sei reti, pokerissimo di capitan Gaetano Basile, doppiette di Paolo Accomando e Mattia Arangio e gol di Leto.

La squadra Under12 di coach Fabio Errera esce a testa alta pur sconfitta dal difficile sintetico dell’Arenella, mercoledì pomeriggio. Finisce 7-4 in favore del S. Antonio Da Padova al termine di un match equilibrato. Gli azzurri di Villa Tasca giocano ad armi pari per due tempi, poi black out nell’ultimo tempo in appena tre minuti. In rete per la Mediatrice, Riccardo Scaccianoce (doppietta), Gabriele Porcaro e Fofò D’Alessandro.