Calcio a 5 Csi, nel Trofeo della Solidarietà tutte in trasferta le formazioni della Mediatrice C5

Vince e convince la Mediatrice C5 nella Categoria Under 12 di coach Maiorana che nella terza giornata, ma prima gara ufficialmente giocata nel Girone A (dopo il reinvio alla prima giornata e il riposo alla seconda) passa a domicilio 9-0 sul sintetico del Centro Sportivo Falsomiele contro l’ Atletico S. Luca di Giovanni Teresi. Sblocca in maniera fulminea Laura Ferrantelli dopo appena 28” nella prima frazione, poi nel secondo tempo la doppietta di Dario Tafuri e il gol su punizione di Antonio Costanza danno piu’ tranquillita’ agli azzurrini di Villatasca. Nel terzo e ultimo tempo ci pensano il bomber Giuseppe Borrelli con la sua doppietta e i gol di Andrea Bonura, Luca Bevilacqua e al fotofinish ancora Antonio Costanza a chiudere in bellezza una gara giocata in maniera corretta da entrambe le squadre e ben diretta dal fischietto palermitano Fabio Patricolo.

Nella Categoria Ragazzi giungono due sconfitte; la prima nell’anticipo di giovedi’ pomeriggio con la Mediatrice C5 di coach Fabio Errera impegnata nel Girone A in trasferta contro Mater Ecclesiae , il roster di capitan Li Vigni non dispiace nel gioco e nella prestazione dei suoi atleti ma non riesce a finalizzare le numerose palle gol create e ben sventate dal portiere di casa un baluardo insormontabile nell’occasione. Va in rete il solito bomber Antonio Schifano giunto a quota 4 reti in appena due gare.

Infine sconfitta per la Mediatrice C5 di coach Luca Vivirito che nel Girone B impegnata nella difficile trasferta di Bagheria contro l’Asd Il Giaguaro del Presidente Salvatore Fricano rimedia una sconfitta 9-3, in rete per la nostra compagine grazie alla doppietta di Ricky Scaccianoce e al gol di Giovanni Lo Piccolo.