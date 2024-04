Calcio a 5 Csi, Mediatrice Under 8: impresa titanica ai rigori, qualificata alle semifinali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

UNDER 8: MEDIATRICE C5- S. Vincenzo De Paoli = 6-4 DCR (3-3) (3-1 CR) Mediatrice UNDER 8 di coach Luca Vivirito strepitosa ieri pomeriggio al Mediatrice Stadium che nella gara valida per i Quarti di finale supera alla lotteria dei rigori il forte S. Vincenzo De Paoli al termine di un match bello, intenso, vibrante che ha divertito tutti gli spettatori presenti e sono stati tanti i fans delle due squadre presenti a Villatasca.

In un pomeriggio caldo quasi estivo, i piccoli di entrambe le formazioni hanno dato vita a una gara Veramente bella con il vantaggio locale firmato Marco Polo al 4° del primo tempo con il suo tiro calibrato che assume una traiettoria vincente. Ospiti in tenuta bianca che non ci stanno e dopo una fase di equilibrio vengono fuori dapprima pareggiando al 10° con Filippo Polizzi che da pochi passi batte l’incolpevole Caruso e appena 60 secondi dopo si portano in vantaggio con Mattia Mancuso su punizione dalla distanza. Nel secondo tempo, gli azzurrini di casa giocano meglio nei primi minuti avendo qualche palla importante, poi e’ il roster di coach Marcello Cracchiolo ad avere almeno cinque palle gol nitide ben sventate da un Lorenzo Caruso strepitoso,superlativo, il guardiapali della Mediatrice C5 oggi determinante.

Nella fase sicuramente migliore della formazione del S. Vincenzo De Paoli, pareggia la Mediatrice al 13°,30 grazie alla zampata vincente di Mattia Ragusa che appostato in area batte il portiere ospite. Nel terzo e ultimo tempo la stanchezza si fa sentire, ma c’e’ ancora la forza per la squadra di Luca Vivirito per riportarsi in vantaggio 3-2 con il tiro di Michele Montalbano quasi al 7° e il definitivo pari con l’eurogol di Vincenzo Pirrone che su schema da rimessa da sinistra, riceve palla e lascia partire una parabola imprendibile, i tempi regolamentari terminano 3-3. Si va alla lotteria dei rigori: Tira Dapprima Barbarossa per gli ospiti e va in gol, Montalbano fa gol per gli azzurrini di Villatasca. Segue Scalora per gli ospiti che si fa parare il tiro da Caruso, mentre Marco Polo fa gol, poi Pirrone calcia fuori, Andrea Latino fa gol per gli azzurrini sotto la traversa, infine Polizzi per il S. Vincenzo si fa neutralizzare il penalty ancora da Super Caruso…..poi festa finale per la Mediatrice UNDER 8 che si qualifica in Semifinale contro l’Asdc Con Paolo.