Calcio a 5, Atletico Monreale vince la Coppa Sicilia e viene premiato all'Ars

Terminata la stagione sportiva, culminata con la vittoria dell'Atletico Monreale la squadra del presidente Marcello Vaglica è stata ricevuta all'Assemblea regionale siciliana dal presidente della commissione della Cultura, del Lavoro e dello Sport, nonché V Commissione parlamentare regionale, Fabrizio Ferrara, che durante questi anni sta avendo una particolare attenzione per il movimento sportivo palermitano.

Un grande onore per i monrealesi, oltre ad essere un momento di vivacità e di svago per Ferrara, con un passato nel mondo del calcio in quanto arbitro. Presente anche il presidente della III Commissione della III circoscrizione di Palermo Giuseppe Marcianò L'Atletico Monreale, squadra di calcio a 5, ha vinto quest'anno il trofeo della Coppa Sicilia, una competizione che racchiude tutte le squadre siciliane che hanno giocato in Serie C2. Campionato nel quale i monrealesi hanno raggiunto il quarto posto, giocandosi le proprie carte ai playoff. La vittoria della Coppa, però, ha sancito per loro la promozione in Serie C1, rendendo ancora più gloriosa una stagione irripetibile.

"Non ci fermeremo qui" ha detto il vicepresidente Giuseppe Guzzo, uno degli uomini della dirigenza. Il gruppo squadra, premiato da Ferrara con un piatto che testimonia l'invito all'Ars, adesso dovrà concentrare le proprie forze sul prossimo campionato, che inizierà verso settembre. Con la speranza che l'anno prossimo, per ulteriori e maggiori traguardi raggiunti, possa essere invitata nuovamente alla V Commissione.