Calcio a 5, ancora un successo per il Villaurea U19: i neroverdi sono campioni regionali

La Pgs Villaurea sale sul tetto della Sicilia e conquista per il secondo anno consecutivo il titolo regionale calcio a 5 under 19, vincendo meritatamente contro un buon Città di Adrano cl punteggio di 5-1.

Prima frazione di gioco che vede bene partire il roster salesiano e andare in vantaggio con una bella girata in corsa di Davide Ingrassia da destra. Gli etnei cercano di reagire, i neroverdi palermitani si difendono bene ma nell’unica amnesia difensiva subiscono il pari grazie a Cutruneo a 5’ dal termine. Ci pensa Flavio Muratore con il suo diagonale chirurgico da destra quasi allo scadere a riportare in vantaggio il Villaurea.

Nel secondo tempo l’ Adrano cerca il pari ma la squadra palermitana gioca in maniera compatta e con il suo portiere Luca Pala cala il tris con una azione personale che parte dalla sua porta: avanza, scambia palla con Andrea Minnone che gli ritorna palla e Luca riesce a piazzare un diagonale vincente dal limite. La formazione etnea non demorde ma ancora i salesiani vanno in gol con Thomas La Barbera che fa partire un tracciante imprendibile all'undicesimo minuto. E’ il gol che chiude il match perché taglia le gambe agli avversari, anzi nel finale è Mattia Pecoraro che di forza sigla la quinta rete, poi al triplice fischio di finale si scatena la festa palermitana per l’ ennesimo successo.ù

Il tabellino

Città di Adrano-Psg Villaurea 1-5

Città di Adrano: Longò, Cutruneo, Pappalardo, Furnari, Palmisciano , Ingiulla, Signorello, Verzi. Dir. Gaetano Borzì.

Psg Villaurea: Ingrassia, Azzarello, La Barbera, Muratore, Calvaruso , Pala, Minnone, Scalavino, Pecoraro , Passannanti , Guglielmini ,La Piana; all: Speciale-Bertucci

Arbitri: Salvatore Modica di Caltanissetta, Salvatore Crapanzano di Agrigento

Marcatori: 11' pt Ingrassia (V) , 25 pt Cutruneo(A), 30 pt Muratore(V), 6 st Pala(V), 11 st La Barbera(V), 25 st Pecoraro(V)