Calcio a 5 femminile, tutto pronto per l'esordio a Marine per le ragazze dell'Asd Santa Maria Della Dayna

Nel Campionato Regionale Siciliano di Serie C, esordio in trasferta per le ragazze del calcio a 5,ASD Santa Maria Della Dayna Marineo giochera’ in casa della Pol.Real Sports Cefalu’. C…..Siamo, adesso manca davvero poco, anche il Calendario del Campionato Regionale per quel che concerne il Girone Interprovinciale PA/TP inerente la prima fase e’ ufficialmente pubblicato. Le ragazze dell’ ASD Santa Maria Della Dayna del presidente Valentina Bianchi esordiranno domenica 23 Ottobre nella trasferta di Cefalu’ sul campo della Polisportiva Real Sports, fischio di inizio alle ore 11 alla palestra Bianca Amato.

Sarà l’esordio storico, per il roster del trio tecnico Vincenzo Mastropaolo-Saverio Maneri-Pietro Vicari, il nostro sodalizio sportivo rappresentera’ il futsal rosa a Marineo sfidando societa’ blasonate e di ottima caratura nel panorama regionale. "Sarà una trasferta impegnativa per le nostre ragazze - afferma mister Vincenzo Mastropaolo - un match importante contro una società, quella cefaludese del Real Sports, ben organizzata che abbiamo già incontrato lo scorso anno. Inoltre giocare sul parquet non è facile soprattutto per la mia squadra abituata a giocare sul sintetico. Sono altresì fiducioso nelle mie ragazze che hanno svolto una buonissima preparazione pre campionato per farsi trovare pronte in questo difficile torneo".