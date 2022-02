Coppa Italia under 19, il sogno del Villaurea continua: sconfitto il Canicattì nella finale regionale

Ci sono voluti due tempi supplementari per decidere il vincitore, ma alla fine il Villaurea si aggiudica la Coppa Italia under 19 regionale battendo per 6-3 il Canicattì e avvicinandosi alle Final Eigth di Salsomaggiore.

Nei tempi regolamentari la tensione è stata molto alta, con il Villaurea che non si è abbattuto dopo il gol subito dopo pochi secondi. A salire in cattedra è stato Paolo Scalavino, autore di una bellissima doppietta. Il Villaurea è riuscito a tenere l’inerzia dalla propria parte e a segnare la terza rete con La Barbera. Sembrava finita, ma i padroni di casa del Canicattì sono riusciti a rifarsi sotto nei minuti finali di un secondo tempo al cardiopalma. Ci pensa Caltagirone a riaprire la partita al termine di un’azione insistita, poi arriva il punto del pareggio a opera di Caltabiano con un destro preciso che si insacca all’angolino proprio nei secondi finali.

Il tempo supplementare, però, è nettamente in favore del Villaurea. Ci pensa ancora Scalavino a riportare i suoi in vantaggio con la rete della tripletta, a seguire le marcature di Orlando a fine primo tempo e di La Barbera in avvio di ripresa. A fine match applausi per tutti. Ora il Villaurea affronterà tra due settimane i cosentini del Mirto per un playoff spareggio: la vincitrice staccherà il pass per le finali nazionali

Il Villaurea dunque continua a sognare, nel segno di una totale sinergia tra i ragazzi dell’Under 19 allenati dal duo Speciale-Bertucci e la prima squadra guidata da Gallo-Lo Piccolo attualmente capolista in condominio con il Real Termini nel campionato Regionale di C1. Un enorme lavoro ideato e creato dallo staff nel quale fanno parte anche Leo Curreri (preparatore atletico) e Giovanni Moriggi (preparatore dei portieri) che sta dando risultati incredibili e sta diventando sempre di più una realtà nel panorama del futsal palermitano e adesso siciliano.