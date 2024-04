Dalla Bretagna ai Caraibi: al via oggi la regata Niji40 per Alessandro Torresani

Debutta su un Class40 di Alessandro Torresani, che oggi, domenica 7 aprile parte dalla Bretagna alla volta dei Caraibi. Sarà la sua seconda traversata dell’Oceano Atlantico in poco più di cinque mesi. Nel 2023 lo aveva fatto in solitaria nella Mini Transat. Adesso, però, l’atleta del Circolo della Vela Sicilia si troverà a condividere un 12 metri, il Musa40 Influence 2, con Andrea Fornaro (skipper) e Domenico Caparrotti (co-skipper).

Varato a giugno 2023 a Genova, Influence 2 può raggiungere velocità di massima di 25 nodi. Sarà la prima volta per Torresani su uno di questi veri e propri bolidi. E all’assoluto debutto è anche la Niji40, la prima edizione della regata atlantica, disegnata sul percorso della Rotta del Rhum.

Da Belle-île en Mer con destinazione Marie Galante, in Guadalupa, la classe dei 40 piedi apre al format transoceanico da Est a Ovest in equipaggio di tre persone. Mentre i venti della classica regata di ottobre portano i partecipanti verso Sud, al largo del Portogallo, verso le Canarie e poi rotta fino ai Caraibi, la partenza ad aprile comporta basse pressioni, che spingeranno gli equipaggi proprio in mezzo all’Atlantico.

Una delle sfide di queste due o tre settimane circa di regata sarà “la condivisione degli spazi con il resto dell’equipaggio, tra pasti liofilizzati o sottovuoto precotti, strategie per anticipare il meteo, cambi di vela e brevi riposi ogni quattro o cinque ore”, spiega il navigatore. Spazio anche alle tecnologie di energia rinnovabile e attenzione per la sostenibilità, con il dissalatore che rende potabile l’acqua del mare e l’elettricità fornita da pannelli solari e un idro-generatore. A questo link è possibile seguire la rotta di Influence 2.

Il presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo, commenta: “Nella settimana del varo di Luna Rossa Prada Pirelli, che ci porterà a Barcellona per la Luis Vuitton Cup alla volta dell’America’s Cup di ottobre, la partenza di Alessandro Torresani alla Niji40 ci riempie d’orgoglio e ci dà ancora di più la carica per quello che verrà nei prossimi mesi, a cominciare dal novantesimo anniversario del Circolo, per arrivare alla diciannovesima edizione della Palermo-Montecarlo, passando per la costante ricerca dei talenti del futuro”. Appuntamento con la presentazione di Luna Rossa Pirelli Prada a Cagliari sabato 13 aprile alle 13.