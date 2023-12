Il Comune premia 3 giovani pugili: a Estella Filardi, Tommaso Sciacca e Alessio Camiolo la medaglia al valore atletico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tre giovani pugili palermitani sono stati premiati dal Comune con la medaglia al valore atletico per i prestigiosi risultati ottenuti nel corso del 2023. Si tratta di Estella Filardi di 15 anni, che ha vinto ben tre tornei internazionali, la cintura siciliana e il campionato Italiano; Tommaso Sciacca, che ha vinto il campionato italiano under 22 Elite e il campionato italiano assoluto; e Alessio Camiolo, in forza alle Fiamme Oro, che ha trionfato ai campionati italiani assoluti Elite.

Un anno straordinario anche per il loro maestro, Salvatore Affatigato, della società Extreme Boxing Club, che vanta ben tre campioni italiani che fanno parte anche della nazionale. Premi e complimenti sono arrivati dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore comunale allo Sport Alessandro Anello.