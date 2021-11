Boxe, il 15enne palermitano Christian Tarantino convocato in nazionale

Christian Tarantino, 15enne palermitano, categoria 63kg junior è stato convocato in nazionale italiana dal 2 al 5 dicembre per uno stage che si terrà presso il centro olimpico esercito Roma. Tarantino è un allievo della Asd Cannata Boxe Team, guidato dal maestro Salvo Cannata. Un grandissimo spunto per il piccolo palermitano che non ha mai perso un giorno di palestra dopo tanti sacrifici una nuova occasione per poter mostrare le sue capacità e cercare in ogni modo di farsi valere