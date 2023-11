Bocce: stage del settore paralimpico Dir al Ponte Ammiraglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La ASD Bocciofila Ponte Ammiraglio in collaborazione con il Comitato Provinciale FIB di Palermo, ha organizzato uno Stage per i ragazzi di Bocce Paralimpiche DIR. Per questa categoria la disciplina promozionale, il gioco/sport delle bocce consiste: • nell'accosto (avvicinare il più possibile la propria boccia al pallino); • nella giocata di raffa e di volo (colpire con la propria boccia un'altra boccia o il pallino preventivamente indicati). Infatti sotto la guida degli istruttori societari/federali Fragiglio Sofia e De Cristofaro Cettina, gli atleti Antonino Faraone, Giuseppe De Cristofaro e Giuseppe Faraone, hanno sfoggiato una notevole disinvoltura a eseguire il gesto tecnico dell’accosto e del tiro. L’ attività federale riprende a Palermo con le due gare organizzate dalla Asd Ponte Ammiraglio per giorno 2 Dicembre 2023 specialità Individuale e giorno 3 Dicembre 2023 specialità Coppia mista “LEI e LUI”, dove si prevedono iscritte formazioni da fuori regione, come la Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Lazio. Vieni a scoprire il nostro Sport ingresso gratuito.