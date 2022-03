Bocce, lo sport in carrozzina diventa una realtà anche a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 5 marzo 2022 sarà una data da ricordare per il nascituro movimento sportivo della Boccia paralimpica della Federazione italiana bocce Sicilia. E' iniziato il primo stage di formazione indetto dalla Fib Sicilia fortemente voluto dal presidente regionale Nicolò Pecorella, coadiuvato dal suo instancabile collaboratore palermitano Andrea Fragiglio presidente della commissione paralimpica e giovanile siciliana. Da evidenziare soprattutto il lavoro svolto in sinergia con l’istruttore Dario Provenzano che coordina gli allenamenti degli atleti delle società sportive di Palermo Asd Red Cobra e Asd Ponte Ammiraglio.

Lo stage svolto presso il PalaMangano è stata l’occasione per fare svolgere il tirocinio formativo agli aspiranti tecnici istruttori paralimpico “boccia”, infatti la Fib Nazionale ha convocato per la trasferta palermitana in qualità di esaminatore il milanese Mauro Perrone referente federale per l’avviamento e la promozione della boccia paralimpica in Italia e componente della commissione paralimpica. Gli aspiranti tecnici: Giovanna Pace di Trapani; Sabrina Policani di Trapani; Antonino Genco di Trapani: Pasquale Cocuzza di Palermo. Gli Atleti coinvolti: Red Cobra: Giovanni D’Aiuto – Carlo Tranchina – Abbate Gregorio Ponte Ammiraglio Greco Vittorio.

Le sei ore di stage sono "volate" per via della preparazione di Mauro Perrone ma anche grazie all’impegno dei partecipanti, nella curiosità nel sapere, nel chiarire, nel confrontarsi anche in partita di quattro parziali, perché nulla è stato lasciato non a norma, come la tracciatura del campo di gioco, controllo degli attrezzi impiegati rampa e bocce etc. In sintesi una vera giornata di sport sano dove l’aggregazione, la socializzazione, l’abbattimento di barriere sono l’arma in più di questa disciplina sportiva.

Da sottolineare purtroppo la poco sensibilità degli enti locali, che in questo periodo difficile per tutti non patrocinano questi allenamenti dei nostri atleti di boccia, ma anzi chiedono un contributo economico agli stessi per svolgere la loro attività sportiva all’interno di una struttura comunale. Un ringraziamento va alla ditta Vincenzo Chifari che ha acquistato e fornito l’attrezzatura sportiva agli istruttori di Palermo, cui vanno i nostri ringraziamenti per la sua sensibilità avuta per i nostri ragazzi. Invito tutti i coincittadini che vogliano iniziare a praticare questa disciplina sportiva a contattare per informazioni le due società tramite la loro pagina Facebook o alla mail del Comitato provinciale Fib Palermo palermo@federbocce.it.