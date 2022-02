Bocce, presentata la squadra "in rosa" di Ponte Ammiraglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi 22 02 2022 data che si può leggere da sinistra a destra e viceversa, ovvero data polindrama, quale giorno migliore per poter presentare la squadra del Ponte Ammiraglio con le sue atlete che sia da destra che da sinistra non fanno differenza per la grinta e la tenacia che metteranno in campo, seguite dal tecnico Roberto Fragiglio e dal presidente Filippo D'Alessandro e sostenute dal tifo di tutta la società. Forza ragazze!". Lo dice Mary D’Alessandro, capitano della squadra di bocce Ponte Ammiraglio.

Ecco la squadra

Tecnico: Roberto Fragiglio

Atleta capitano: Mary D’Alessandro

Atleti: Mara Zaccaria, Mimma Pilo, Carmela Piccirilli, Claudia Sticchi, Giusy Caviglia, Lia Lupo, Alessia Celestra.