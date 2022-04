Bocce, Ponte Ammiraglio vince contro San Vito Lo Capo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La squadra femminile del Ponte Ammiraglio vince l’incontro all’ultima boccia giocata! Sembra la scenografia perfetta di un film a lieto fine, ma si tratta della conclusione reale dell’incontro disputato fra due squadre che non hanno risparmiato energie per arrivare alla vittoria fnale. Infatti al giro di Boa dei primi quattro set giocati si sono conclusi in perfetta parità e si è andato al riposo sul punteggio di 2-2, grazie alla doppia vittoria della sanvitese di Laura La Rocca nella specialità individuale e della doppia vittoria della coppia palermitana D’Alessandro – Sticchi. Negli ultimi quattro set dove sono scesi in campo le formazioni specialità coppia, il Ponte Ammiraglio si porta in vantaggio per 4-3 grazie alla doppia Vittoria della formazione D’Alessandro – Zaccaria, in attesa della conclusione dell’ultimo set…. Sul punteggio parziale di 7-7 (si vince a 8 punti) la formazione palermitana con la tredicenne Claudia Sticchi effettua il tiro……in gergo detto “della disperazione” ossia il tiro al pallino con l’ultima boccia utile! Colpito riesce a posizionare il pallino in fondo al campo ossia ai 27 metri vicino alla sua boccia; le ragazze della formazione di San Vito pur avendo due bocce in mano non sono riuscite a riconquistare il punto lasciando la vittoria del Set alla formazione palermitana Sticchi – Pilo e di conseguenza la vittoria dell’incontro al Ponte Ammiraglio 5-3. Prossimo incontro 14 Maggio in trasferta a Messina contro ASD Le Vittorie.