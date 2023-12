Bocce, trionfo a Messina per Piero Pace e Mimma Pilo al torneo "Lui & Lei sotto l’albero"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’atleta della Asd Ponte Ammiraglio Piero Pace, dalle due gare regionali svoltasi in Messina lo scorso weekend, rientra a Palermo con due ottimi risultati. Nella gara a coppia denominata “Lui & Lei sotto l’albero” del sabato in coppia con l’atleta Mimma Pilo hanno conquistato il Trofeo regionale piazzandosi al primo posto, dopo aver superato formazioni provenienti da Messina, Ragusa, Catanzaro, Trapani. Dal punto di vista tecnico sentito il parere del capitano Marilena D’Alessandro della squadra rosa del Ponte Ammiraglio, evidenziava come l’atleta Mimma Pilo fosse stata un “cecchino” nello sbocciare ossia colpire le bocce, fattore determinante a conquistare l’ambito Trofeo.

Classifica Finale 1° Pilo Domenica - Pace Piero - A.S.D.PONTE AMMIRAGLIO (PA00) 2° Crisafulli Maurizio - Raneri Antonella - ASD RSPORT ME (ME00) Nella gara individuale denominata “Memorial Ciccio Raneri detto Schillaci” della domenica, vinta da un atleta di Catanzaro, il nostra atleta Piero Pace si arrende soltanto in semifinale conquistando un terzo posto ex equo con l’atleta di Buseto Palizzolo Ruggirello Antonino

Classifica Finale 1° Laface Andrea ASD Bocciofila Sala (CZ00) 2° Notore Massimo (- A.S.D. FRATELLANZE (ME00) 3° Ruggirello Antonino - ASD BUSETO (TP00) 4° Pace Piero (- A.S.D.PONTE AMMIRAGLIO (PA00) 5° Ingegneri Antonino (- A.S.D. FRATELLANZE (ME00) 6° Bonforte Gaetano Giorgio - POL. BARRIERA - CITTA CATANIA (CT00) 7° Gianni Gabriele (- A.S.D. FLORIDIA (SR00) 8° Raneri Benito - ASD RSPORT ME (ME00) Direttore di gara: TRIMARCHI CARMELO – AIAB FIB Sicilia

Andrea Fragiglio, delegato della FIB di Palermo.