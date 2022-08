Bocce, Mara Zaccaria vince il torneo siciliano e conquista un posto per i campionati nazionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mara Zaccaria, atleta dell'Asd Ponte Ammiraglio, conquista il titolo regionale 2022 conquistando il diritto di partecipare ai prossimi campionati italiani che si svolgeranno in Umbria. La tenace sportiva ha superato in finalissima il suo capitano di squadra, Marilena D’Alessandro. Da segnalare l’abbraccio fra le due dopo che Mara aveva conquistato ultimo punto per la vittoria, frutto che la squadra è davvero molto unita e compatta. Giusy Caviglia invece ha vinto contro la forte giocatrice di San Vito Lo Capo, Enza Ruggirello. Classifica finale: prima classifica Mara Zaccaria (Asd Ponte Ammiraglio), seconda Marilena D’Alessandro (Asd Ponte Ammiraglio); terza Mimma Pilo (Asd Ponte Ammiraglio), quarta Giusy Caviglia (Asd Ponte Ammiraglio). Direttore di gara: Fragiglio Andrea, arbitro regionale Aiab.